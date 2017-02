Vil ha alkolås i privatbiler

Det jobbes med å få alkolås i busser, men nå vil Trygg Trafikk ha alkolåser i alle privatbiler i Norge. Over tusen personer er i år anmeldt for kjøring i ruspåvirka tilstand. Å ha alkolås i alle nye privatbiler mener også politiet at kan være en løsning for å redusere disse tallene.