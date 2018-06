Vil gi rusbrukere tilbud om å teste narkotikaen

I helgen døde en 18 år gammel jente i Mysen, etter å ha brukt PMMA. Dette er et stoff som ligner på amfetamin og MDMA, men er langt farligere, opplyser seksjonsleder for etterforskning hos politiet i indre Østfold, Kay Lund-Pettersen.

Lunde-Pettersen sier torsdag kveld til Smaalenenes Avis at en person er siktet for å ha solgt dopet.

For å unngå situasjoner der folk bruker et stoff de tror er noe annet, ønsker Phillip André Charles i Unge Høyre at man får på plass steder der man kan få testet stoffet.

– I Storbritannia har man forsøkt dette på festivaler. Der har det ført til at folk har levert inn farlige stoffer de trodde var noe annet, sier han.

Les også: 18-åring døde etter bruk av livsfarlig amfetaminkopi

Departementet vil vurdere forslaget

Charles tok opp temaet for landsmøtet til Høyre på fredag. Han mener de som ønsker å få stoffet testet må kunne oppsøke teststedet uten å bli straffet.

Phillip André Charles vil la folk teste rusmidlene sine, slik at de ikke bruker feil stoff. Foto: Annbjørg Dalland / NRK

– Dette er et forslag til Bent Høie fra min side. Tiltaket er enkelt, og kan hjelpe mange mennesker. Det kan være et preventivt tiltak, i stedet for å tenke beslag og straff, sier han.

Helseminister Bent Høie har ikke vært tilgjengelig for å kommentere saken.

Men statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet sier at de vil vurdere forslaget, dersom fagmiljøene ytrer et ønske om å få på plass en testløsning.

– Vi må gjøre det vi kan og prøve ut nye tiltak for å begrense skader, redde liv og sikre verdighet for personer som er rusavhengige. Hvorvidt en bør ha et tilbud om testing mener vi er et faglig spørsmål. Vi opplever ikke at dette er noe fagmiljøene selv har pekt på som et relevant virkemiddel for å redusere overdosedødsfall. Men vi kan selvsagt vurdere dette dersom fagmiljøene mener at det er et viktig tiltak for å redde liv, sier hun til NRK.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke er åpen for å vurdere forslaget om steder der rusavhengige kan få testet narkotiske stoffer. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Ingen kjøper PMMA med vilje

Foreningen Tryggere Ruspolitikk mener forslaget om rustesting er en god idé.

De ønsker få på plass et lavterskeltilbud hvor rusavhengige kan få testet rusmidlene de har kjøpt for å få vite hva de inneholder.

– Nesten ingen kjøper PMMA med vilje. Denne kvinnen hadde antagelig ikke dødd dersom hun hadde visst hva stoffet inneholdt eller dersom hun hadde fått MDMA eller amfetamin i stedet, sier leder i foreningen, Ina Roll Spinnanger.

Nestleder Dagfinn Hessen Paust mener en slik testing kan redde liv, også ved at man får varslet andre personer tidlig om at farlige stoffer er i omløp.

Denne posen med PMMA ble beslaglagt av politiet etter at en kvinne døde etter å ha inntatt stoffet. Foto: Politiet

Viser til Nederland

Han trekker frem lignende tester som er gjennomført i Nederland og Belgia.

– Da PMMA-bølgen kom for første gang ble det varslet veldig fort i Nederland, ettersom de hadde funnet ut at stoffet var i omløp etter at noen hadde sendt inn stoff for testing. Dette førte til at veldig få døde, selv om de lå på MDMA-toppen, sier han til NRK.

Norge, og spesielt Oslo, er i Europa-toppen når det gjelder bruk av både MDMA og amfetamin.

Paust forteller at man i Norge ikke får varslet om at stoff som PMMA er i omløp før noen dør av det.

– Fra 2010 til 2015 døde 33 nordmenn av stoffet. Vi har ingen mulighet til å skaffe informasjon om hva stoffet folk bruker inneholder før det er gjort beslag, sier han.