Vil gi en million til Inspiria

Sarpsborg kommune bør øke det økonomiske tilskuddet til Inspiria Science Center AS, foreslår rådmannen. Vitensenteret har hatt økonomiske problemer i flere år og det ventes å bli enda vanskeligere fra neste år når selskapet må begynne nedbetaling av et stort lån.

Sarpsborg bør øke tilskuddet med én million kroner de neste tre årene, under forutsetning av at fylkeskommunen gjør det samme, lyder forslaget.