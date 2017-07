Dømt for datakriminalitet

Russeren Mark Vartanyan, som jobbet for et IT-firma i Fredrikstad, er dømt til fem års fengsel for datakriminalitet i delstaten Georgia, USA, melder AP. Vartanyan ble pågrepet i Fredrikstad i oktober 2014, og utlevert til USA på senvinteren i år. To år av fengselsstraffen er trukket fra, for den tiden han satt i varetekt i Norge.