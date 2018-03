Vil du unngå gebyr må du forsikre kjøretøyet ditt i dag

1. mars begynte dagsbøtene å rulle for dem som ikke har forsikret kjøretøyet sitt. Gebyret gjelder alle biler som ikke er avskiltet, enten de blir brukt eller ei.

På tirsdag var det drøye 83.000 som ikke hadde betalt forsikringen. Fire dager senere har tallet sunket til 70.000 kjøretøy.

– Fra cirka 150.000 uten forsikring ved årsskiftet, så er vi nå nede i 70.000. Det betyr at en del har vært fornuftige og gjort noe med dette, og da må resten følge opp, sier direktør Roger Stenseth i Trafikkforsikringsforeningen.

Dagsgebyret gjelder for både varebiler, mopeder, snøscootere og andre kjøretøy som ikke er forsikret. Har du ikke forsikret kjøretøyet er det derimot ikke for sent.

– Hvis man nå løper og kjøper forsikring eller leverer skiltene i dag, så vil man kunne slippe gebyret. Men det er siste mulighet, for på mandag sendes de første gebyrene ut, sier han.

– Kan bli gjeldsslave

Uforsikrede kjøretøy som er involvert i ulykker, men som forsvinner før politiet kommer til stedet, koster forsikringsselskapene 150 millioner kroner i året.

Er du usikker på om bilen er forsikret? Da kan du sjekke her.

Gebyrordningen ble vedtatt av Stortinget i desember i fjor, da de mente noe måtte gjøres for å få ned antall uforsikrede kjøretøy. Det er Trafikkforsikringsforeningen som står for innkrevingen.

– Det er totalt unødvendig at det skal være så mange uten forsikring. For disse får en unødvendig dyr påminnelse om at kjøretøyet skal være forsikret.

Hvorfor dropper folk forsikringen?

– Det spørsmålet stiller vi oss selv. Vi forstår det ikke. Utgiftene ved å kjøre en bil som ikke er forsikret kan bli enorme. Man kan rett og slett bli gjeldsslave.