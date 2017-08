Vil beholde lærerne i skolen

At ferdigutdannede lærere ikke jobber i skolen er et problem, mener stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal i Kristelig Folkeparti.

Stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal sier man er nødt til å ta grep for å beholde lærerne i klasserommet. Foto: Basel Adham Kherallah / NRK

– Vi går på valg på at det bør være én lærer per 15 elever og for å få det til så trenger vi å få tilbake lærere som vi har mista, og i alle fall beholde dem som utdanner seg nå, sier hun.

– Lærerutdanning på feilspor

Hjemdal mener lærerutdanninga er på feilspor når man lekker så mange lærere til andre yrker.

– Hvis man som nyutdanna lærer ikke vil stå i et klasserom etter en femårig utdannelse så er det sløsing med ressurser, sier hun.

Stortingsrepresentanten besøkte i dag lærerudanninga ved Høgskolen i Østfold, og Hjemdal fikk snakka med studenter som sier de tror de har svaret på hvorfor det er slik.

Vegard Ormaasen er utdanner seg til å bli lærer i grunnskolen. Han sier nyutdanna lærere kan få sjokk når de får ansvaret for en klasse. Foto: Basel Adham Kherallah / NRK

– Vi har seks uker praksis i løpet av et helt år, og da er alt veldig tilrettelagt. Men når vi kommer ut i klasserommet og tar over en hel klasse så får vi jo sjokk, forteller lærerstudent Vegard Ormaasen.

Vil ha mentorordning for nye lærere

En undersøkelse gjort av TNS Gallup viser at andelen lærerutdannede som jobbet i annen næring enn skoleverket var høyest blant de under 25 år. Line Henriette Hjemdal mener det er flere tiltak som må settes i gang for at dette skal ta slutt. Hun mener en mentor-ordning og færre elever i klassen er veien å gå.

– For det første må det være færre elever i hver klasse. I tillegg bør det lages en mentorordning, sånn at nyutdanna lærere kan få erfaring sammen med en eldre lærer som har stått lengre i et klasserom.

Hjemdal mener dette er viktig både for at man skal få beholde de lærerne man har, men også for at elever skal få den kvaliteten på undervisningen som de skal ha.

– Har forestilt seg noe annet enn det det er

Hun får støtte fra Kjersti Berggraf Jacobsen som er dekan ved lærerutdanninga ved Høgskolen i Østfold.

Dekan Kjersti Berggraf Jacobsen ved Høgskolen i Østfold sier mange lærerstudenter nok har feil forestilling av hva som venter dem når de kommer ut i jobb. Foto: NRK

– Vi vil at lærerne skal bli i skolen, men lærerrollen er stor, og mange nye lærere føler nok at er noe annet enn det de har forestilt seg. Derfor må de få relevant veiledning, sier Berggraf Jacobsen, og legger til at de også må få muligheten til å stå i lærerrollen og ikke drive med så mye administrasjon.