Vil at kvinner skal fortelle sine voldtektshistorier

Det er organisasjonen Kvinnefronten som har startet nettsiden morketall.no. Siden ble åpnet 4. mars, og så langt har det kommet inn over 20 historier.

Marte Nustad er talsperson for Kvinnefronten. Hun forteller at det er viktig at folk forteller sine historier.

– Vi vet at det er veldig skadelig å gå og bære på slike historier alene. Det er veldig mange som går rundt med en skam på grunn av overgrep de har blitt utsatt for. Så vi håper nettsiden kan være til hjelp, både for dem som bærer på slike hemmeligheter, og at det kan synliggjøre et stort problem i det norske samfunnet, sier Nustad.

Marte Nustad i Kvinnefronten mener det er viktig at man ikke sitter inne med sine voldtektshistorier. Foto: PRIVAT

– Kun elleve prosent anmelder

I 2014 offentliggjorde Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress en rapport som viste at én av ti norske kvinner har blitt utsatt for voldtekt.

– Men bare elleve prosent av disse anmelder. Av sakene som blir anmeldt, er det 80 prosent som blir henlagt. Det fører til at enda færre faktisk anmelder. Dette gjelder bare voldtekt, og hvis man tar med andre seksuelle overgrep så er det veldig store mørketall, forteller Nustad.

Det ble i 2016 anmeldt nesten 7 100 seksuallovbrudd, som er 24 prosent flere enn året før, skriver SSB.

Har delt sine historier

Så langt er 22 historier delt på nettsiden. Her forteller kvinner om forskjellige typer overgrep.

«Mannen min kom en gang full hjem fra byen. Jeg våknet av at han tok av meg trusene. Jeg sa nei flere ganger og prøvde å dytte han av meg. Han hørte ikke. Til slutt fikk jeg benet mitt fremfor brystet hans og sparket hardt, så han ramlet på gulvet. Han begynte å gråte og sa unnskyld. Vi snakket aldri om det som hadde skjedd», skriver en.

Flere har allerede delt sine historier på nettsiden. Foto: SKJERMDUMP

«Jeg har blitt voldtatt hele tre ganger av forskjellige menn. Den ene var en gutt som lurte meg da vi var 15. Jeg trodde vi skulle møtes for å bli venner, istedenfor stjal han jomfrudommen min», skriver en annen.

– Seksuell trakassering er blitt vanlig

Målet med kampanjen er at den til slutt skal bli til en bok. Så langt har initiativtakerne fått gode tilbakemeldinger, forteller Marte Nustad.

– Folk er glade for synliggjøringen og muligheten for å dele sine historier, selv om det er ting man ikke vil tenke på. Det er ganske tøff lesning, men det må frem. Seksuell trakassering er blitt så vanlig at vi ikke snakker om det lenger. På ungdomsskoler er det vanlig å bli klådd på og bli kalt ting som hore nærmest daglig. Dette snakkes det ikke om, det skal liksom bare være sånn, avslutter hun.