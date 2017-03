Vil fengsle polakk for rattfyll

Den polske sjåføren som ble tatt for rattfyll i helga fremstilles i dag for varetekt. Påtalemakten kommer til å be om en fengselsstraff for fyllekjøringen når straffesaken behandles, opplyser fungerende krimsjef Terje Bøe i Sarpsborg. Polakken hadde en promille på 1.8 da han ble pågrepet etter å ha kjørt i grøfta på E6.