Vikingskip-funn går verden rundt

Etter å ha holdt funnet av et vikingskip hemmelig i flere måneder, slapp Fylkeskonservatoren i Østfold nyheten mandag morgen.

Arkeologene kunne fortelle om spor av et vikingskip, og en rekke gravhauger og hus fra jernalderen ved Jellhaugen i Halden kommune.

De kalte det «en verdenssensasjon», og nå har funnet også blitt en verdensnyhet.

The Guardian vinkler på at vikingskipet kan ligge bare noen få titalls centimeter under bakken:

Også franskmennene er opptatt av norske langskip:

Vikingskipene skal ha seilt over Atlanterhavet for mange år siden. Nå har også nyheten om vikingskip-oppdagelsen klart seg over dammen og ankret opp i Canada:

Til og med i knusktørre Qatar er man opptatt av båter i Norge:

Også medier som National Geographic, Fox News og Daily Mail har omtalt funnet.