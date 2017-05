VG: Faren vil hjem til Norge

Beskjeden kommer i form av en epost som faren skal ha sendt, ifølge VG.

– Jeg er kjent med at han har sendt en epost med det innholdet. Jeg har lest eposten, og jeg er i dialog med morens norske advokat. Jeg har informert om at det ikke er grunn til å frykte for barnets sikkerhet, sier farens norske advokat Mette Yvonne Larsen til avisen.

I eposten skal faren også ha skrevet at han vil ta med seg datteren hjem til Norge i løpet av få dager. Også tidligere har faren kontaktet moren via epost.

I slutten av april fortalte han at jenta var hos ham og at de ville bli værende på øya én uke, før moren igjen ville bli kontaktet for å diskutere en endelig løsning på hvem som skal ha omsorgsretten for jenta.

Seks pågrepet

Faren har også fortalt at det var han som hentet datteren i barnehagen den 27. april, tre dager før hun fylte 4 år, og at datteren skal ha gjenkjent ham umiddelbart.

Men ifølge moren, som er tilkjent foreldreretten av en kypriotisk domstol, skal jenta ha blitt kidnappet av to maskerte menn mens ansatte i barnehagen forgjeves forsøkte å stanse kidnapperne, som angivelig stakk av i en svart Range Rover uten skilter.

I ettertid har seks personer blitt pågrepet i saken, tre er løslatt, mens tre fortsatt sitter i varetekt.

Risikerer straff

Kypriotisk politi satte også i gang en storstilt jakt på faren og utstedte en internasjonal arrestordre på ham. Faren ble også etterlyst via Europol og Interpol.

Mannen er siktet for å ha inngått en avtale om å begå en forbrytelse, for kidnapping av barn som lever under rettmessig omsorg, kidnapping av barn under 16 år og overfall.

Han risikerer straff dersom han returnerer til Norge med datteren, ifølge advokat Marte Brodtkorb.

– Men dersom han prøver å få henne hjem til Norge, vil han bli pågrepet og vil sannsynligvis bli fremstilt for varetektsfengsling. Da vil retten sørge for at saken blir tilstrekkelig belyst, sa hun til NRK tidligere i mai.