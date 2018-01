VG: Ble drept med 21 knivstikk

VG melder dette mandag ettermiddag.

– Han sier at tiltalen er som forventet, og ser frem til å bli ferdig med saken, sier mannens advokat, Sindre Løvgaard, til NRK.

Det var tirsdag 18. august i fjor at en 25 år gammel mann ble siktet for å ha drept sin 21 år gamle kjæreste på Flå i Buskerud. Drapet skal ha skjedd ved halv åtte-tiden på morgenen.

Mannen var involvert i en trafikkulykke og fortalte politiet da de kom til stedet, at han hadde drept kjæresten på en hytte.

Advokat Løvgaard, har tidligere fortalt at 25-åringen tidligere har slitt psykisk i flere år. Mannen har også blitt vurdert av rettspsykiatere.

De skal ifølge advokaten ha kommet frem til at tiltalte var tilregnelig i gjerningsøyeblikket.

– Var en uenighet

Mannen sa i tidligere avhør at han ikke husket noe av drapet.

– Han har erkjent at det mest sannsynlig er han som står bak. Han forteller at dette er den jenta han elsker over alt på jord og at han ikke kan forstå det som har skjedd, sa Løvgaard.

Ifølge politiet skal det ha vært en uenighet mellom tiltalte og Alexandra før drapet. Drapet skal ha kommet som følge av frykt for at hun skulle forlate han.

– Vi har hatt mistanke om et motiv hele tiden. Og så har vi da etterforsket saken ytterligere, og den teorien som har styrka seg, er at han har vært redd for at hun skal gå fra ham, sa politiadvokat Per-Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt til NRK to uker etter drapet.