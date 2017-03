Plast som gjenvinnes kan bli et verdifullt råstoff i produksjonen av ny plast. Ifølge renovasjon i Grenland spares to kilo olje for hver kilo plast som sendes til gjenvinning, og for hver kilo som materialgjenvinning reduseres CO₂-utslippene med en kilo.

Men hvor skal egentlig avfallet ditt?