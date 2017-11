Vegvesenet: – Over 500 verksteder er ulovlige

– Vi har ikke varslet at vi kommer. Men vi har sendt et brev om de ikke har lov til å drive med det de gjør, sier Vidar Labahå i Statens vegvesen på vei til et uautorisert verksted i Østfold.

Vegvesenet mener at de har oversikt over 500 slike ulovlige bilverksteder i Norge. Dette er verksteder som ikke har lov til å ta imot kunder eller gjennomføre reparasjoner.

Svært ofte er det også snakk om svart betaling, sosial dumping og alvorlig mangelfulle reparasjoner.

Etter en nedslående, landsdekkende kontroll i fjor, har de nå intensivert jakten på disse verkstedene.

– Vi har strammet grepet og følger i større grad opp ulovlige verksteder. Det er snakk om åpenbar mangel på kompetanse og utstyr, noe som medfører at det gjennomføres reparasjoner som er direkte trafikkfarlige, og i ytterste konsekvens livsfarlige, sier Jon Molnes, som er avdelingsdirektør i krimseksjonen til Statens vegvesen.

Ifølge Bilbransjeforeningen utgjør svart verkstedarbeid rundt 3 milliarder kroner i året.

Les også: Ti av tolv verksteder anmeldt for ulovlig drift

Dette er et av skrekkeksemplene fra fjorårets kontroll. Her har man forsøkt å gjennomføre en bilreparasjon ved hjelp av et tørkestativ. Foto: Statens vegvesen/NRK

Puttet tilbake brukt airbag

Kontrollen som ble utført i fjor høst viste at det sto like ille til som vegvesenet hadde fryktet på forhånd.

På to dager ble i overkant av 80 verksteder over hele landet kontrollert. 45 av dem ble politianmeldt, og det er så langt skrevet ut forelegg for godt over 1,5 millioner kroner i 27 av sakene.

Politiet var med på den storstilte aksjonen, som førte til nedslående resultater i fjor. Foto: Politiet

Fagleder Torbjørn Seljevoll i Statens vegvesen sier at det ble avdekket verksteder som utførte jobber som gjorde bilene til potensielle dødsfeller.

– Det var farlige reparasjoner, bremsejobber som er gjort dårlig og skadde biler som aldri burde vært på veien. Det er for eksempel biler som har vært i en kollisjon, hvor airbagen ikke er byttet ut, men den gamle blir bare puttet tilbake i rattet, sier han.

I Norge er det et krav at alle bilverksteder skal være godkjent av Statens vegvesen. Hvis verkstedet er godkjent, så skal det henge et skilt om det på veggen.

Ikke overrasket over kontroll

Ved verkstedet Vidar Labahå skulle gjennomføre en uanmeldt kontroll ved i Østfold, var ikke eieren til stede. Det var dermed ikke mye kontrollørene fikk gjort.

Det aktuelle verkstedet slapp dermed billig unna – for denne gang.

Her er Vidar Labahå og Torbjørn Seljevoll i Statens vegvesen på en uannonsert kontroll av et verksted i Østfold. Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Statens vegvesen kan ikke reagere på andre måter enn å politianmelde verkstedene. De har ingen fullmakt til å stenge dem.

Ved et verksted i Halden fikk mannen som driver verkstedet likevel klar beskjed om å legge ned arbeidet og søke om autorisasjon, da Labahå var innom.

Eieren, en polsk mann, ble ikke overrasket over å se kontrollørene.

– Det har vært lignende kontroller på de andre verkstedene jeg har jobbet ved. Det er ikke så veldig overraskende, det er vel slik man gjør her i Norge, sier han.

– Risikerer livet

Etterkommer han ikke kravene, så risikerer også han å bli politianmeldt. Torbjørn Seljevoll i vegvesenet mener folk burde vite bedre enn å oppsøke disse verkstedene.

– Jeg er utrolig skremt over at folk benytter denne typen virksomhet, og gjerne betale svart. Så skal de ut og kjøre barna sine til trening, skole eller barnehage. De risikerer rett og slett både sitt eget og andres liv.

De sparer kanskje noen kroner?

– De gjør kanskje det. Men det kan bli utrolig dyrt i lengden.