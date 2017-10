Vedtok strømkabel i bakken

Bystyret i Fredrikstad vedtok i kveld mot Arbeiderpartiets stemmer at strømkabelen til Hvaler legges i bakken gjennom hele Kråkerøy. Sps gruppeleder Hans Ek sier det var møtet med gårsdagens beboere som var avgjørende for at han endret mening.