Vedlikeholdsinnspurten stanser tog

Helga 5. og 6. august avsluttes sommerens vedlikeholdsjobbing på toglinjene med at Oslo S stenges. Det betyr at lokaltogene og de korte regiontogene har rundt 70 prosent redusert kapasitet denne første uken i august, opplyser NSB. – Vi viderefører buss for tog-opplegget for togene på Østfoldbanen og for øvrige lokaltog og korte regiontog, sier kommunikasjonsrådgiver Gina Scholz.