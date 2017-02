Vazelina Bilopphøggers til Halden

Vazelina Bilopphøggers er klare for Tons of Rock. – De er en av de store kulturskattene vi har her til lands, og vi er enormt stolte av å kunne presentere dem til Tons of Rock 2017, skriver presseansvarlig Lars Tefre Baade i en pressemelding. Fra før er band som Slayer, Blink-182, Five Finger Death Punch og Sabaton klare til å spille under festivalen på Fredriksten festning i Halden til sommeren.