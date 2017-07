Varslere trekker seg

To sentrale varslere i granskingen av Fredrikstad kommune, trekker seg, melder Fredriksstad Blad. Grunnen er at varslerne ikke har tillit til at granskerne får den oversikten som er nødvendig i saken. Varslerne mener blant annet at granskernes mandat ikke gir et godt nok bilde av saken.