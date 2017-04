Varetektsfengsling etter slåsskamp

To menn i 40-årene blir fremstilt for varetektsfengsling etter en slåsskamp på Kråkerøy i Fredrikstad lørdag. De to angrep en mann som ble så skadet at han måtte få behandling på sykehus. Politiet ber om at de to blir fengslet i fire uker.