Varetektsfengslet i påvente av dom

En femti år gammel mann må fortsatt sitte i varetekt, mens han venter på å få opp ankesaken etter at han ble dømt til ett års fengsel i juni. Det har Borgarting lagmannsrett bestemt. I juni fant Fredrikstad tingrett ham skyldig i en rekke straffbare forhold. De dømte mannen til fengsel i ett år, noe han anket. Lagmannsretten mener at det er fare for at han begår ny kriminalitet.