– Han erkjenner å ha tatt livet av kvinnen. Men han har hatt uvanlig sterke vrangforestillinger. Han har hørt stemmer som styrte ham til ugjerningen. Det er en psykoselignende tilstand. Han har ikke tenkt gjennom ugjerningen, sa nordmannens forsvarer Peter Ekelund i fengslingsmøtet, ifølge P4 Väst.

Den 35 år gamle mannen er siktet for å ha drept sin egen mor i 70-årene. I dag ble han varetektsfengslet i to uker for drapet. Aktor Robert Beckard la ned påstand om fire ukers fengsling.

Fengslingsmøtet foregikk bak lukkede dører i Uddevalla politistasjon.

Undersøkes av lege

Drapsofferet ble funnet utendørs ved et hus sør i Strömstad i 21-tiden fredag kveld. Ifølge Aftonbladet var kroppen nedgravd.

Nordmannen innrømmer at det var han som tok livet av kvinnen, men han erkjenner ikke straffskyld. Ifølge Strömstads Tidning var det mannen selv som varslet politiet, men dette ønsker ikke politiet å bekrefte.

Forsvarer Peter Ekelund ønsker ikke å kommentere hvordan drapet ble begått.

– Etterforskningen er i en tidlig fase, og det gjenstår fremdeles både tekniske undersøkelser, analyser og avhør, sier forsvareren.

Ifølge politiet skal mannen undersøkes av lege for å kartlegge hans helsetilstand.