Varetektsfengslet etter grov vold

En mann i midten av 50-årene fra Sarpsborg ble i dag framstilt for varetektsfengsling i fire uker, etter en grov voldsepisode på Greåker, skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Mandag ettermiddag oppsøkte en mann Ullevål sykehus, og forklarte at han var blitt påført skadene etter å ha blitt utsatt for grov vold, sier politiførstebetjent Daniel Wallin Holm ved vold- og sedelighetsavsnittet i Østfold-politiets Felles kriminalenhet til avisa. Mannen har erkjent voldsutøvelsen.