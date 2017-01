Var ruset på skytterstevne

En skytter fra Indre Østfold er utestengt i to år, skriver Smaalenenes Avis. Ifølge avisa inntok skytteren to reseptbelagte smertestillende tabletter og drakk fire øl før han skulle skyte på et stevne. Mannen ble tatt for kjøring i rus samme dag og dømt for dette i Heggen og Frøland tingrett. Straffen er satt til 24 dager i fengsel og 10.000 kroner i bot.