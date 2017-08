Gjemte smuglergods i skogen

En polakk valgte i gjemme 1800 sigaretter og seks liter brennevin i skogen langs fylkesvei 22 sør i Halden i torsdag ettermiddag. Tollernes kameraer viste to biler som krysset grensen, men det tok lang tid før den ene dukket opp. Det viste seg at den ene bilen hadde stanset på en rasteplass for å legge igjen varer.