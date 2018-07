Våknet av sterk røyklukt

– Det så veldig dramatisk ut med veldig røykutvikling og flammene sto ut fra tak og vegger, forteller nabo Truls Herstad.

I natt ble han evakuert etter at det begynte å brenne i nabobygget i Smedgata i Mysen sentrum.

– En må jo bare reagere og sjekke om det er ens eget hus det brenner i. Men vi fant raskt ut at det var hos naboen og da valgte vi å trekke ut før vi vekket resten av huset der vi bor, sier han til NRKs reporter på stedet.

Truls Herstad er en av de tolv som ble evakuert i forbindelse med brannen i en bygård i Mysen i natt. Foto: Jan Henrik Ihlebæk

En person er kjørt til legevakt etter å ha fått i seg røyk. De tolv evakuerte er brakt til et klubbhus i nærheten.

Varaordfører Øyvind Reimert sier kommunen har ordnet frokost til de evakuerte.

– Det var dramatikk med sterk varme og mye flammer. Det kunne se skremmende ut i starten, men nå ser det ut til at det er god kontroll, sier han til NRK like før klokken 07 tirsdag morgen.

Mange bidrar

I dag tidlig lå det røyk over tettstedet og brannvesenet stilte med mannskap fra Mysen, Eidsberg, Askim og Marker.

Brannvesenet var raskt på plass ved brannen i natt. Foto: Privat

Det var en krevende brann, forteller operatør Jan Tore Lorentzen ved Øst 110-sentral.

– Huset er stort og forholdsvis uoversiktlig så det er en krevende brann. Det er et gammelt hus som er påbygd i flere etapper, og da har vi masse hulrom i dette huset, sier Lorentzen.

Totalskadet

Lorentzen sier de har fått tilbakemeldinger om at det er fare for at bygget kan bli totalskadet. Han regner med at etterslukkingsarbeidet vil pågå utover dagen og derfor blir Smedgata stengt for trafikk.

Det er ikke lenger fare for nabobyggene.

– Vi er på etterslukkingsfasen, vi har ikke kontroll, men vi har brann i huset.

Politiet fikk melding om brannen kvart over tre i natt.

– Det er for tidlig å si noe om hvordan brannen startet, sier operasjonsleder Kari Monsen ved Øst politidistrikt.