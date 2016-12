Væråret i Østfold

Det ble ingen hvit jul i Østfold år. Men tiden for å se tilbake på hvordan været egentlig har vært dette året har kommet.

Sprengkulde

Sprengkulda la seg over Østfold i januar. Gradestokken viste tosifrede blå tall over hele fylket. Kulda la ingen demper på humøret i Indre Østfold. Selv i 16 minus var veiarbeider Kine Yvonne Ljungquist like blid.

BLID: Kine fikk bilistene til å smile i kulda. Du trenger javascript for å se video. BLID: Kine fikk bilistene til å smile i kulda.

Også på Rakkestadelva ble kulda godt mottatt. Et underlig farkost rasket over isen der.

Glenn Vidar Fossers oppsiktsvekkende leketøy Du trenger javascript for å se video. Glenn Vidar Fossers oppsiktsvekkende leketøy

Snøteppe i mars

KLAR: Styrelederen måtte ikle seg fiendes drakt før isbadet. Foto: Christian Nygaard-Monsen/NRK

Et hvitt snøteppe lå fremdeles over Østfold i begynnelsen av mars. For styreleder i Sarpsborg 08, Cato Haug, ble det ekstra kjølig.

Haug måtte isbade i Glomma da klubben tapte kampen om følgere på Facebook mot FFK. Ikledd rødhvit-drakt løp styrelederen ut i det iskalde vannet.

Tidlig sommer

Mai er en vårmåned, men sommeren kom tidlig til fylket. Tidlig i mai lå makstemperaturene like under 25 grader i Østfold. Lykken ble kortvarig og meteorologene kunne fortelle at gradestokken snart ville krype nedover igjen.

Tørke og lynnedslag

PÅ VAKT: Kristoffer Høidal speider etter skogbranner fra Linnekleppen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Også i begynnelsen av juni var det varmt. Med varmen fulgte tørr skogbunn. Et kraftig tordenvær passerte over Indre Østfold den første helgen i juni. Det førte til en rekke skogbrannen etter lynnedslag. Det ble heftig for skogbrannvakta på Linnekleppen, Kristoffer Høidal.

– Det har vært et voldsomt tordenvær, så jeg har ikke hatt mulighet til å komme meg opp i tårnet før nå. Det har tordnet og lynet mye over hodet på meg her, fortalte han til NRK.

RØYK: Slik så det ut fra brannvakttårnet på Linnekleppen i Rakkestad. Foto: Kristoffer Høidal

Juletemperaturer i august

Det ble ikke en solfylt sommer med høye temperaturer. 10. august var høyeste registrerte temperatur 15,8 grader i Mossedistriktet.

I Aremark og Rakkestad var de laveste temperaturene bare 6,8 grader! Flere steder i Østfold opplevde de et sommervær som kaldere enn fjorårets juletemperaturer.

Den første snøen

I oktober kom det meldinger fra både Moss, Trøgstad, Slitu og Mysen om at vinterens første snøfnugg hadde falt på Østlandet. Snøfallet, uansett hvor mye eller lite det var, kom med perfekt timing. 14. oktober er nemlig årets første vinterdag, ifølge tradisjonen.

Det er dagen hvor primstaven skal snus fra sommersiden til vintersiden.

Les mer: Vinterens første snø har falt på Østlandet

Glatte veier og snø

I GRØFTA: Politibilen måtte ha hjelp av brannvesenet for å komme seg på veien igjen. Foto: Glenn Johansson

Glatte veier og snøkaos preget begynnelsen av november. Ikke alle skiftet til vinterdekk fort nok. Lovens lange arm havnet i alle riksmedier da de rykket ut til en trafikkulykke i Rakkestad. Politiet parkerte i en grøft, men måtte ha hjelp av brannvesenet for å komme seg opp igjen. Politibilen var nemlig skodd med sommerdekk på vinterføre.

– Det er dessverre helt rett at politibilen kjørte uten vinterdekk. Men jeg kan ikke svare på hvorfor den ikke hadde det, sa operasjonssjef Villy Meier i Østfold politidistrikt til NRK.

Høststorm i desember

Ekstremværet Urd herjet på Vestlandet i romjula, men også langs Oslofjorden merket man effekten av været.

Det ble heldigvis ikke meldt om noen hendelser med verken personskader eller materielle skader i Østfold, men flere steder stod likevel både veier og biler under vann.

Ved Fjeldberg Marina i Fredrikstad hadde flere båter, som egentlig var blitt tatt opp på land for året, fått seg en ufrivillig ekstra dag på sjøen. Politiet så seg nødt til å sperre av brygga i Halden.