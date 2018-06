Væpnet postran i Moss

Ranet skjedde ifølge Øst politidistrikt klokken 09:14. En drøy time senere varslet politiet offentligheten om ranet.

Væpnet politi rykket ut da ransalarmen ble utløst. Nå undersøkes ransstedet samtidig som politiets patruljer leter etter ranerne.

Satt og ventet i bilen

Politiets innsatsleder på stedet, Remi Kopperud, sier tre menn satt i en bil og ventet på den ansatte da hun kom på jobb.

– Hun låser seg inn, de kjører opp og går inn etter henne i lokalet og truer henne til å åpne opp en safe.

Kopperud legger til at hun ikke ble skadet av ranerne. Til Moss Avis sier operasjonsleder Tom Sandberg at den ansatte skal ha blitt satt håndjern på, men at hun likevel klarte å utløse alarmen.

– Vi har lederen for de ansatte på plass, og har iverksatt rutinene for slike hendelser. Det viktige nå er at den ansatte får god oppfølging og hjelp av vernetjenesten, sier Postens pressesjef John Eckhoff til NRK.

Uvisst hva som kan være tatt

Hva ranerne kan ha fått med seg er så langt ikke kjent.

– Det er et godt spørsmål, sier pressesjef Eckhoff.

– Det er ikke ofte det er ran av postkontor, jeg kan i farten ikke redegjøre for når det siste ranet skjedde. Det er mange år siden.

Det har vært et stort politioppbud ved og rundt Høyden postkontor etter ranet. Foto: Odd Skjerdal / NRK

Flere veier ut

Høyden postkontor ligger i Varnaveien, sør for Moss sentrum. Kontoret ligger nært riksveiene 118 og 119, som er tilknyttet E6.

– Det er en liten svart Toyota som disse mennene kjører av gårde i. Den forsvant bortover sidegatene her, sier innsatsleder Kopperud.

Ranerne snakket gebrokkent engelsk, og skal ifølge VG ha vært kledd henholdsvis i

Mørke addidasbukser, hvite striper på låret og mørk hettegenser Mørk caps, heldekket i ansiktet og svart ryggsekk Lyseblå jeans, mørk boblejakke og grått tørkle over ansiktet

NRK følger og oppdaterer saken.