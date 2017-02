Væpnet politiaksjon ved kjøpesentre og rådhuset i Moss

SISTE: Trusselen er ringt inn fra utlandet

Politiet skriver på Twitter at de jobber med å avklare situasjonen.

For øyeblikket er det væpnede vakter som står ved inngangsdørene til Mosseporten kjøpesenter. NRK har vært i kontakt med folk som befinner seg inne i og rundt kjøpesenteret. De forteller at kunder slipper inn og ut forbi politivaktene, og at det er mulig å handle.

Likevel ber politiet folk holde seg unna kjøpesenteret hvis de ikke må dra dit.

Også utenfor rådhuset i Moss er det væpnede vakter. Det bekrefter kommunikasjonsleder Therese Evensen i kommunen. To andre kjøpesentre i distriktet er også bevoktet av politiet.

Politiet opplyser at det er konkrete trusler mot navngitte personer som er bakgrunnen for at politiet bevokter inngangen utenfor Mosseporten kjøpesenter. Foto: privat

Ber folk holde seg unna

– Vi ber folk følge politiets anvisninger, og ikke oppsøke senteret dersom det ikke er nødvendig, skriver politiet.

Ifølge lokalavisa Moss Avis var det et anonymt tips som ble ringt inn til kommunen som var bakgrunnen for at politiet iverksatte vakthold.

Politiet melder ved 15.45-tiden at telefonsamtalen trolig er ringt inn fra utlandet. Politiet anser det derfor som lite sannsynlig at trusselutøveren befinner seg i Norge.

– Vedkommende snakker norsk. Vi jobber med å identifisere aktuelle trusselkandidater, skriver politiet.

Tipset skal ifølge Moss Avis være ringt inn av en mann som fortalte at han planlegger å skade mennesker inne på senteret.

Også to andre kjøpesentre i distriktet, Rygge storsenter og Moss Amfi, er ifølge avisa bevoktet av politi.

– Konkret trussel

Klokken 15.20 skriver politiet at de oppfatter trusselen som konkret.

– Trusselen er konkret i forhold til Mosseporten senter, og navngitte personer. Politiet har varslet og har kontroll på disse, skriver politiet på Twitter.

Driftssjef Per Fæste ved Mosseporten sier til NRK at han ikke kan si noe om bakgrunnen for det som har skjedd, og henviser til politiet.