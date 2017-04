Innsatsleder Per Olav Tjore sier mannen var truende da politiet kom til stedet. Foto: Freddie Larsen

– Situasjonen er nå under kontroll og avsluttet. Vi løser opp sperringene på stedet. Personen som fremsatte truslene er nå hos helsevesenet for behandling, sa innsatsleder Per Olav Tjore til NRK klokken 14.15.

Politiet fikk inn en melding om en person med utagerende oppførsel i en leilighet i Mysen sentrum. Da patruljen kom frem til stedet oppførte mannen seg truende.

– Han hadde flere gjenstander med seg, men det fremstår som litt uklart for oss hva det egentlig er. Nå gjennomsøker vi leiligheten og bygget for øvrig, for å se om det er ting der som ikke bør være der, sier Tjore.

Han beskriver mannen som en kjenning av politiet.

Politiet har sperret av et bygg i Mysen og ber folk i nærheten om å holde avstand. Foto: Petter Larsson

Truet med sprengstoff

Politiet evakuerte flere leiligheter i bygget som mannen hadde barrikadert seg i og sperret av et kvartal. Samtidig ble folk oppfordret til å holde seg borte fra området.

– Vedkommende har uttrykt at han kan skade seg selv og/eller andre personer. Sprengstoff har vært nevnt. Dette prøver vi å få verifisert, eventuelt avklart at det ikke er der. Det er noe vi jobber med, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Ketil Frydenlund til NRK.

Bombegruppa til politiet har vært inne i leiligheten, men innsatsleder Tjore vil ikke si om de fant sprengstoff i leiligheten.

Politiet sendte flere væpnede patruljer til stedet for å få kontroll på situasjonen, og gisselforhandlere holdt kontakt med mannen via telefon.

Også brannvesenet og ambulansepersonell ble sendt til stedet.

Bedt om å fjerne seg fra vinduer

Politiet har satt i gang en større aksjon i Mysen sentrum Foto: Freddie Larsen

Kjøpesenteret Mørstad ligger rett over veien for huset, men det har hele tiden vært normal drift i selve kjøpesenteret.

Men en del personer som har kontorplasser på den delen av senteret som vender ut mot Industrigata ble bedt om å evakuere.

I tillegg ble andre personer som jobber ved vinduer ut mot gata bedt om å forlate plassene sine av politiet.

– Det er ingen i vårt bygg som har evakuert, alle våre leietakere er her fremdeles. Men de som har kontorer med vinduer ut mot gata har blitt bedt om å ikke sitte der, sier en NRK har snakket med.

Han opplever selv ikke situasjonen som dramatisk.

– Det ser rolig og gemyttlig ut fra der jeg sitter, men jeg håper at situasjonen løser seg, sier han.