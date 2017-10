– Kidnappet jente tilbake på Kypros

Den fire år gamle jenta som i april ble bortført av faren sin på Kypros er gjenforent med moren, melder VG. Faren hevder at det var moren som kidnappet barnet fra ham i Norge i 2015, men Oslo tingrett har slått at far pliktet å levere datteren tilbake.