Uværet treffer kysten ved Oslofjorden

Uværet har truffet kysten av Østfold og Vestfold med kraft nå i ettermiddag. Det er skader mange steder i begge fylker. Været har passert svenskekysten på vei hit.

Vinden tar godt tak i en brygge ved Saltnes i Østfold. Det meldes om mange skader som følge av trefall og båter som har slitt seg. Foto: Eli Halvorsen / NRK

På svenskekysten er nå Uddevalla-broen på E6 stengt som følge av sterk vind. Det er strømbrudd i store deler av Bohuslän. Det er også strømbrudd på hele Hvaler og deler av Kråkerøy i Fredrikstad, ifølge Fredriksstad Blad.

Fjordline opplyser at ettermiddagsavgangen mellom Sandefjord og Strömstad blir innstilt. Også Bastø Fosen innstiller en del avganger mellom Moss og Horten som følge av sterk vind, men to ferger er i drift.

På gamle E18 ved Hærland i indre Østfold har et tre blåst over veien og truffet en bil. Veien er stengt som følge av hendelsen.

I Mysen har et fallende tre truffet en syklist, som har pådratt seg noe skader.

I Sarpsborg advarer politiet om at takplater blåser av bygninger.

Bane Nor melder sterk vind og trefall gjør at Kongsvingerbanen er stengt mellom Fetsund og Sørumsand, Gjøvikbanen er stengt mellom Roa og Gjøvik, mens Østfoldbanen er stengt fra Sarpsborg til Ed.

Flytter seg nordover

Uværet har i løpet av dagen flyttet seg fra Danmark og nordover langs svenskekysten. Sentrum av skysystemet ligger nå et stykke nord for Göteborg, viser et satellittbilde fra Meteorologisk institutt som er tatt rett før klokka 13.

I Vestfold har deler av et tak blåst av en restaurant i Sandefjord. Politiet ber folk være oppmerksomme på at løse deler kan falle fra taket. Brannvesenet er på vei til stedet.

– Det er flere drivende båter som også kan skade andres båter, opplyser politiet i Vestfold.

En husbåt driver i Oslofjorden. I tillegg har en fiskeskøyte slitt seg og er på vei vekk fra havna ved Nøtterøy båtsenter. Det samme gjelder en cabincruiser på Hvasser. Politiet ønsker kontakt med eierne av disse.

Vinden har også ført til at et tre har blåst ned og sperrer Husvikveien i Tønsberg.

– Vegtrafikksentralen sender noen ut for å fjerne treet, opplyser politiet.

Statsmeteorolog Hanne Beate Skattør sier at været har dempet seg noe i forhold til det opprinnelig varselet, men at det fortsatt er grunn til å være aktsom.

– Nå berører været sør og sør-østsiden av Oslofjorden. Det er sterk kuling på både Strømtangen i Østfold, og Færder og Svenner fyr i Vestfold. Nå er det ventet at det skal øke i timene fremover, og holde seg på sterk kuling utover kvelden, og så minke.

Men det opprinnelige stormvarselet er noe dempet?

– Ja, det redusert til gult nivå, betyr mye vind, fremdeles være aktsom, men ikke noe ekstremvær. Det vil beveger seg nordover, og det blir mye vind i fjellet i Sør-Norge til natten. Vindkastene begynner i Agder allerede og flytter seg oppover i landet.

Fra i natt og ut over lørdag kommer været til Trøndelag og Nordland, og da er det meldt mye regn opp til Ofoten og kraftig vind. Det kan bli vindkast opp til over 30 m/sek og blåse liten storm på kysten av Nordland i morgen.

Meteorologen understreker at det er tidlig å få et slikt vær på ettersommeren.

– Ja, det er uvant i starten av august. Folk er i feriemodus og har båten ute. Det gjør at vi har lyst til å få ut informasjonen tidlig, sier Skattør.

Sikre løse gjenstander

En trampoline har blitt tatt av vinden i Fredrikstad. Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Politiet gjentar oppfordringen om å sikre alle løse gjenstander, som trampoliner og andre ting som vinden lett kan ta tak i.

De minner også på å fortøye båter skikkelig, og melder i 13-tiden at det begynner å komme meldinger om båter som sliter seg langs Østfold-kysten.

Vind og regn

Meteorologene varsler at det vil komme mye nedbør, i tillegg til vind med storm i kastene. Det gjelder for hele landet fra Nordland og sørover.

Vinden skal altså øke lenger nord i landet natt til lørdag og utover lørdagen, med sterke vindkast på utsatte steder.