– Det er sannsynlig at behovet oppstår, men det er usikkert når, sa leder i utvalget Siri Pettersen Strandenes på torsdagens pressekonferanse.

Det er et uavhengig utvalg som har vurdert behovet for en tredje rullebane på Oslo lufthavn. De anbefaler å utsette utbyggingen.

Ifølge dem har man ikke behov for økt kapasitet på flyplassen før slutten av 2040.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Det betyr at vi nå har noe tid på oss til å vurdere hvordan vi skal håndtere dette, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård til NRK om utvalgets konklusjon.

En eventuell utvidelse av Oslo Lufthavn har vært diskutert i en årrekke. Avinor har tidligere sagt at det vil være behov for en ny rullebane innen 2030, men flere partier har vært mot dette.

I 2019 ble forslaget stemt ned på Stortinget.

Årsaken til at tredje rullebane droppes: Covid

Før pandemien ble det vurdert at behovet for en tredje rullebane ved Oslo Lufthavn ville komme rundt 2030.

Men pandemien snudde opp ned på luftfarten. Før pandemien reiste 28 millioner passasjerer gjennom Oslo Lufthavn. I fjor var tallet nede på 25 millioner.

– Vi regner med at passasjertallet kommer tilbake til det normale nivået først i 2027 eller 2028, sier Strandenes.

Utvalget peker på at passasjertallet ved Oslo lufthavn sank betydelig under pandemien. Foto: Christian Fougner / NRK

Det betyr at det ikke er behov for en tredje rullebane i 2030 lenger, men først ti år senere i 2040, mener utvalget.

– Behovet for en tredje rullebane er ikke akutt.

– Forferdelig dårlig idé

Utvalget mener at det vil bli vanskelig og dyrt hvis det bygges rundt områdene som kan bli en tredje rullebane på Oslo lufthavn.

Samferdselsministeren tar dette som et viktig signal om at områdene som kreves til utbygging må «reserveres».

– Vi som storsamfunn må ikke stille oss i en situasjon hvor vi ikke har arealer den dagen behovet kommer, sier han.

Thorbjørn Merkesdal i Venstre Ullensaker sier det er skremmende at man konkluderer med at det er behov for å båndlegge areal fordi det kanskje kan bli behov mot slutten av 2040.

Thorbjørn Merkesdal i Venstre Ullensaker mener utvidelsen av Oslo lufthavn bør parkeres. Foto: Ullensaker Venstre

– Hele lokalmiljøet er begrenset. Det bor folk der med hus og eiendom, som de ikke vet hva de skal gjøre med, og den usikkerheten må de fortsette å leve med, det har de gjort nå i 10 år. Dette bør regjeringen parkere med en gang.

SV-leder Kirsti Bergstø tar også til orde for å skrote planene en gang for alle.

– En tredje rullebane på Gardermoen er en forferdelig dårlig idé. Utbyggingen vil ødelegge viktig matjord og sårbar natur, for ikke å snakke om økte klimagassutslipp. Det vil også koste enorme summer som vi kunne brukt på nødvendige miljøtiltak, sier hun.

Rygge er lite aktuelt

Utvalget har også sett på bruken av Rygge og Torp som en mulig avlastning for en ny tredje rullebane.

Men de konkluderer med at det ikke er ønskelig med en delt løsning mellom Oslo lufthavn, Sandefjord lufthavn Torp og Moss lufthavn Rygge.

Her presenterer Strandenes rapporten som har sett på om det er behov for en tredje rullebane på Oslo lufthavn. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Ifølge utvalget er det mindre sannsynlig at flyplassen kan være en løsning for å avlaste Oslo lufthavn – med mindre staten ønsker å overta Moss lufthavn Rygge.

Det er selskapet Jotunfjell Partners som i dag eier Rygge sivile lufthavn.

– Dette underbygges ytterligere av at de større flyselskapene som opererer i Norge i dag, har formidlet til utvalget at de ikke ønsker å satse på drift på Moss lufthavn Rygge.

Rygge har vært stengt i snart åtte år etter at Ryanair trakk seg helt ut i 2016.

Lokalt håp om nytt liv

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier at rapporten fra utvalget ikke setter et endelig punktum for Rygge som sivil lufthavn.

– Det som ikke vil være et naturlig valg, er at staten peker på Rygge som et alternativ til å bygge en tredje rullebane på Oslo lufthavn. Men hvis noen kommer og sier at de vil fly fra Rygge, og får på plass flyselskaper, så vil ikke vi i regjeringen stille oss i veien for det.

