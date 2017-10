Fant ikke sprengstoff

Politiet har ikke funnet sprengstoff i boligen de aksjonerte mot på Torp i morges. Det opplyser operasjonsleder Ingar Signebøen. Væpnet politi aksjonerte etter at de fikk melding om at en eller flere personer ble holdt som gisler i en leilighet. En person er pågrepet og foreløpig siktet for trusler.