Utreder flere traseer i Sarpsborg

Lokalpolitikerne i Sarpsborg føler det som en seier at BaneNOR nå går med på å utrede tre forskjellige løsninger for hvordan dobbeltsporet skal krysse E6 ved Tunejordet, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

BaneNor skal utrede to traseer med kulvert, altså at banen er gravd ned og går under E6, i tillegg til en løsning over E6.