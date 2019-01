Utlover dusør etter busshærverk

– Dette synes jeg er ille. Spesielt når du hører de ler, sier Magnus Joneid.

Lørdag morgen skulle folk fra firmaet Busspart Norge reparere en skade på en buss som sto parkert på Torp i Fredrikstad. Da oppdaget de at noen hadde gjort omfattende hærverk i løpet av natten.

Alle vindusrutene på leddbussen var knust. Også innvendig var det gjort skader.

Utlover dusør

Søndag publiserer Fredriksstad Blad en video fra Snapchat-kontoen Russekongen som viser ramponeringen. Mens én går løs på rutene med hammer og stokk, står flere i bakgrunnen og ler.

– Det er store skader. Jeg har ikke oversikt over summene, men det er snakk om flere hundre tusen kroner for å bytte rutene. De er dyre, sier Joneid, som er daglig leder i firmaet som skulle reparere bussen.

Mandag skal de sette seg ned og se hva som dekkes av forsikringene. Joneid håper av å hjelpe politiet med å finne de skyldige. Derfor lover de en dusør på 10.000 kroner for tips som kan avsløre hvem som står bak hærverket.

– Sånt må ikke få skje igjen. Derfor vil vi ha tak i dem som har gjort det og gå videre til politiet med informasjonen, sier Joneid.

– Redd ringvirkningene

Instagram-kontoen til Russekongen følges av mer enn 30.000 personer, mens enda flere får oppdateringene fra Snapchat-kontoen. Russekongen publiserer videoer som folk fra hele landet sender ham, og har flere ganger fått oppmerksomhet fordi han videreformidler videoer der folk gjør potensielt farlige stunts.

Les også: Viser russ som drikker såpe og knuser glass med hodet

Mannen bak kontoen har foreløpig ikke svart på NRKs henvendelser.

Etterforskningsleder Martin Schie hos politiet er ikke i tvil om at hærverket mot bussen er straffbart. Han synes dessuten det er særlig bekymringsfullt at videoer av slikt spres som underholdning via sosiale medier.

– Vi er bekymret for trenden der ungdom bruker sosiale medier på denne måten og får oppmerksomhet rundt slike hendelser. Vi er redd for ringvirkningene og hvordan andre påvirkes, sier Schie til Fredriksstad Blad.