23 millioner kroner til allsang

Halden kommune har bidratt med drøyt 23 millioner kroner til Allsang på Grensen fra og med 2008 til og med 2016. Det skriver Halden Arbeiderblad. Tons of Rock-general Svein Bjørge reagerer på tallene, siden han selv har brukt tre år for å få 150.000 kroner i støtte til sitt arrangement i år og underveis stadig har fått høre at det ikke finnes penger.