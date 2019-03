– Det har vært en fantastisk dag. Ole Gunnar ved rattet er akkurat hva Manchester United trenger. En annen manager ville nærmest ført til opprør blant supporterne, sier Lars Morten Olsen til NRK.

Journalisten har fulgt klubben tett siden 70-tallet. Først som supporter og siden 2000 i jobben som redaktør for medlemsbladet til Uniteds skandinaviske supporterklubb.

Han har i tillegg skrevet boka «20 historier om Ole Gunnar Solskjær» sammen med VG-journalist Jon Martin Henriksen.

Ser likheter med Ferguson

Olsen var en av de første som fikk intervjue Solskjær da den ferske United-manageren først ble ansatt som midlertidig sjef i desember.

Han har også intervjuet tidligere United-manager Sir Alex Ferguson ved en rekke anledninger, og sier at det er flere fellestrekk mellom skotten og Solskjær.

Både Lars Morten Olsen og den engelske journalisten Henry Winter ser flere likhetstrekk mellom Ole Gunnar Solskjær og manager-legenden Sir Alex Ferguson. Foto: PAULO DUARTE / AP

– De er like på den måten at begge har forstått hva Manchester United handler om. Slik jeg har lært dem å kjenne, er begge gode til å behandle mennesker og begge er vinnere, sier han.

Henry Winter, som er en av Englands mest anerkjente fotballskribenter, ser også mye av Ferguson i Solskjærs United.

– Med ansettelsen av Solskjær virker det som United endelig har funnet tilbake til følelsene fra Ferguson-æraen: stolthet for drakten, lagarbeid, sult, aldri-gi-opp-mentalitet og å være modig. Det handler om å angripe, satse på ungdommen, ha fart og bredde og å vinne, skriver Winter på Twitter.

Scheie: – Nå kan han forme sitt United

Også norske fotballprofiler mener avgjørelsen om å gi Solskjær jobben på permanent basis er riktig.

NRKs mangeårige kommentator, Arne Scheie, sier at Solskjær nå kan begynne å bygge sitt eget United-lag- Foto: Magne Hansen / NRK

– Det er fantastisk morsomt. Det å bli manager i Manchester United overgår det meste annet i fotball. Nå kan Ole Gunnar starte jobben med å bygge og forme sitt Manchester United, sier tidligere NRK-kommentator Arne Scheie.

Fotballekspert Lars Tjærnås tror Solskjær vil bli en suksess i den engelske storklubben.

– Gratulerer til Ole Gunnar Solskjær med en av fotballverdens mest utfordrende og attraktive jobb! Det viktigste: Han har noen egenskaper som gjør at sjansen for at vi kan gratulere Manchester United med ansettelsen om et par år også er ganske stor, skriver på Twitter.

På tribunen i debuten

Solskjær har en fantastisk statistikk som midlertidig United-manager. Manchester-laget har vunnet 14 av 19 kamper med nordmannen som sjef.

Søndag får han sin første test som permanent manager, når London-laget Watford kommer på besøk til Old Trafford.

Lars Morten Olsen kommer da til å være på tribunen, akkurat som han var under Solskjærs første hjemmekamp som United-manager i desember.

– Det kommer til å bli en enorm stemning på Old Trafford og «Ole's at the wheel»-sangen vil bli sunget uten stopp. Det blir en stor opplevelse, sier han.