Unge menn bak ransbølge: – De gjør det for å tøffe seg

– Vi ser en sammenheng mellom disse ranene. Gjerningspersonene er yngre gutter, og vi har en formening om at det er sårbare gutter fra et belastet miljø, sier krimsjef Rune Albertsen i Fredrikstad.

Rett før stengetid onsdag kveld ble en Narvesen-kiosk på Selbak i Fredrikstad ranet. En mann med kniv truet til seg et ukjent pengebeløp og stakk av. Politiet søkte etter raneren, men har ikke funnet ham.

Politiet håper nå at tekniske spor i kiosken skal avsløre raneren.

– For å få posisjon

Selv om ikke raneren er tatt, setter politiet det i sammenheng med en etter hvert lang rekke ran i det samme området den siste tiden.

September: Mann truet til seg penger med kniv på en bensinstasjon i Fredrikstad sentrum.

September: Rema 1000 i Fredrikstad ble ranet. Mannen truet betjeningen med en slaggjenstand.

Oktober: En maskert mann i 20-årene ranet McDonalds i Sarpsborg. Senere samme natt ble to menn pågrepet i Fredrikstad.

Oktober: Esso på Begby i Fredrikstad ble ranet med kniv. En 17-åring fikk med seg 5200 kroner og tobakk. Mannen er tiltalt.

Tre av ranene er ifølge politiet oppklart. Men det er også enda flere ran det siste året som kan være del av den samme bølgen.

For Fredrikstad-politiet er det et helt spesielt likhetstrekk.

SER MØNSTER: Krimsjef Rune Albertsen i Fredrikstad. Foto: Lotte Olsen Jessa/NRK

– Vi ser for oss at det ikke bare er pengene som er motivasjonen. Det kan være noe de gjør for å tøffe seg for andre ungdommer og få en posisjon i dette miljøet, sier Albertsen.

Flere ransbølger

Ransbølger med unge gjerningsmenn er ikke ukjent. I Oslo var det en bølge med barneranere våren 2013. Også Sørlandet har vært rammet av en serie ran med unge gjerningspersoner. Flere av dem fortalte om dette i dokumentaren «Barnevernsbanden» på NRK P3 i fjor.

Forsker Hilde Lidén ved Institutt for samfunnsforskning har blant annet skrevet en rapport om ungdomsgjenger. Hun sier det kan være mulig å begrense at et miljø utvikler seg til å begå alvorlig kriminalitet.

– Suksessfaktoren er å få ungdommene i tale og stille dem til ansvar for det de gjør. Politiet og andre instanser må komme på talefot med dem og gi dem alternativer, sier Lidén.

Jobber mot bestemt miljø

Albertsen i Fredrikstad-politiet sier de jobber mot et bestemt miljø for både å løse sakene og begrense at dette utvikler seg.

– Dette er et miljø vi har jobbet opp mot en periode, og vi vil forsterke innsatsen nå, sier han.