Ung gutt i drukningsulykke i Fredrikstad

Politiet meldte om drukningsulykken klokken 12:48. Da var nødetatene på stedet, og helikopteret på vei. Det ble gjort livreddende innsats på stedet, før gutten ble fraktet til helikopteret og fløyet ut ca. klokken 13:22.

Politiets innsatsleder ved dammen, Remi Kopperud, sier det er en mindreårig gutt som har vært under vann.

– Gjenopplivingen fortsetter underveis i helikopteret på vei til Rikshospitalet.

En nabo ga det som kan vise seg å være livsviktig hjelp, fortsetter Kopperud.

– Han har gjort langt mer en det man kan forvente av en borger, og hentet gutten opp av vannet, sier Kopperud.

– Vi sparte mange sekunder der før vi startet med livreddende førstehjelp.

Guttens tilstand er fortsatt uavklart, opplyser operasjonssentralen til Øst politidistrikt.

Politiet på stedet snakker nå med vitner og guttens familie for å få klarhet i hvordan ulykken skjedde.

Bingedammen er et tjern som ligger i skogsterreng i Bydalen, nordøst for Fredrikstad sentrum. Dammen er dels vannkilde for byens befolkning.

I april 2016 ble en ung gutt fløyet til sykehus etter et fall ned i dammen fra en skråning. Gutten ble ikke alvorlig skadet.

NRK følger og oppdaterer saken.