Undersøker Moss kommune etter Åge Villys død

Moss kommune, som bruker av Norlandias tjenester, blir fokus for tilsynet.

Det er to forhold Fylkesmannen skal se på: Om sårbehandlingen var forsvarlig, og om hjerte- og lungeredningen som ble utført på Åge Villy Kristiansen ble forsvarlig gjennomført.

Det skriver Fylkesmannen i en kortfattet pressemelding tirsdag ettermiddag. Mer informasjon har ikke etaten og fylkeslegen å komme med foreløpig.

Mer om Åge Villy og Norlandia:

Kommunalsjefen fornøyd med å bli tittet i kortene

Meldingen om tilsyn mottas med fatning i kommunens administrasjon.

Kommunalsjef Gro Gustavsen sier tilsynet kan påvirke kommunens egne undersøkelser. Foto: Andebu kommune

– Vi er glade for at Fylkesmannen åpner en tilsynssak, sier kommunalsjef Gro Gustavsen, og ser fram til deres vurdering av de to omtalte hendelsene.

Kommunens administrasjon har selv varslet en gjennomgang av saken sett opp mot kontrakten kommunen har med Norlandia.

– Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta. Vi må høre juristenes vurderinger. Om de kan trekke konklusjoner, eller om de også må avvente Fylkesmannens vurderinger, sier Gustavsen.

Selve tilsynssaken kommer til å ta flere måneder å gjennomføre, sier fylkeslege Elisabeth Markhus.

– Ifølge Helsetilsynet har vi opp til fem måneder på å utrede slike tilsynssaker, noe vi prøver å holde.