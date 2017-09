Undersøker grillbrannen i dag

Brannalarmen gikk litt etter klokken 20 lørdag kveld. Brannen utviklet seg raskt, og selv om det tok kort tid for brannvesenet å rykke ut og slukke flammene rakk den å rasere kjøkkenet totalt.

Grålum Grill ligger i samme bygg som flere andre bedrifter, og det var i starten fare for at flammene skulle spre seg. Slik gikk det ikke.

Utover søndagen skal åstedsgranskere saumfare brannstedet, opplyser operasjonsleder Paul Horne i Øst politidistrikt.

– Vi mistenker at brannen startet i ventilasjonsanlegget, og at det kan ha vært fettrester som førte til en så kraftig utvikling, sier Horne.

Politiet melder for øvrig om en noenlunde rolig lørdagsnatt i fylket.

Forbannet nabo gikk løs på biler

En hendelse skiller seg ut – høy lyd fra en fest i Røslyngveien på Rolvsøy fikk en 75 år gammel nabo til å gå fra konseptene.

– Vi fikk melding om at en eldre person punkterte dekk og lagde riper i lakken på biler, sier Horne. Politiet på stedet kunne konstatere at mannen hadde klippet ventilene på to biler, men fant ingen oppripede kjøretøy.

Mannen bekreftet gjerningene sine, og forklarte dem med at han var lei av høy lyd fra huset.

Nå får han trolig et forelegg og kanskje også et forsuret naboforhold for sine anstrengelser.

– Jeg har ikke sett anmeldelsen, men kan bekrefte at det er opprettet en skadeverk-sak, sier Paul Horne.

– Vår generelle oppfatning er at å ta seg til rette på denne måten har en tendens til å ikke medføre det ønskede resultat, legger operasjonslederen til.