– Det er en hard sport, det er hard konkurranse, så man får ingenting gratis. Jeg kan ikke gjøre noen feil, sier Petter Solberg til NRK.

Søndag er 42-åringen klar for en ny runde i årets VM i rallycross. Solberg er klar til å slå tilbake mot 38 år gamle Mattias Ekström, etter å ha vært hardt rammet av feil i de to første VM-løpene.

I første runde i Barcelona fikk bilen store problemer. I Portugal for to uker siden endte veteranen sist i finalen etter å ha punktert venstre bakdekk på den første runden.

– Vi ga han rett og slett seieren sist. Jeg hadde beste startspor, jeg ledet finalen, så fikk jeg en punktering. Vi var raskere gjennom hele helgen, men det var dessverre han som vant igjen, sier Solberg om konkurrenten.

PUNKTERTE: Petter Solberg fikk tidlige problemer i finalen i Portugal. Her kan du se. Du trenger javascript for å se video. PUNKTERTE: Petter Solberg fikk tidlige problemer i finalen i Portugal. Her kan du se.

– Vi kommer til å være raske

Solberg ble verdensmester i rallycross både i 2014 og 2015, men måtte se svenske Ekström ta tittelen i fjor.

Det er også svensken som leder VM-sammendraget etter de to første løpene.

– Mattias er en god sjåfør, han er dyktig. Men Ekström har ikke bare vært god, han har fått veldig god flyt i de to første løpene. Jeg håper han kommer litt lenger ned på resultatlistene nå.

Men til tross for uhell og skuffende resultater i både første og andre runde, satser Solberg videre med samme oppsett på berømte Hockenheim i Tyskland.

En bane 42-åringen har gode minner fra.

– Jeg har fått litt dårlig startposisjon for første heat, femte startlinje, og det er ikke akkurat perfekt. Men jeg føler at vi kommer til å være raske, som vi har vært her i alle år. Vi må bare være litt smarte og få en god følelse og rytme gjennom alle fire omgangene.