– Det var eksotisk. Mitt første møte med ulv i det fri, forteller Morten Vedahl til NRK.

Det var Smaalenenes Avis som først skrev om saken.

Lørdag var Vedahl på vei mot Mysen da han la merke til noe i sidesynet.

– Jeg så den først på avstand, da så jeg bare noe stort og grått. Da jeg kom nærmere var det ikke noe tvil om det var en ulv. Den var overraskende stor og kraftig.

Vedahl kjørte videre, men snudde bilen i håp om å få se den rufsete skapningen én gang til.

– Den kom plutselig rett imot meg, da satt jeg klar med telefonen og fikk filmet.

Ulven løp inn et turområde

RASK PÅ LABBEN: Morten Vedahl fikk en opplevelse uten om det vanlige påskeaften. Han var raskt oppe med mobilkameraet. Foto: Privat

I mobilvideoen ser man ulven traske rolig over veien før den forsvinner under et autovern og ned i skogen. Skogsområdet ved Monaryggen i Eidsberg er et populært turområde, forteller Vedahl.

– Folk går der hver eneste dag. Det er mye barn og ungdom som bruker området blant annet til terrengsykling. Ulven fremsto veldig rolig og virket ikke skremt av bilen. Jeg tenkte ikke at den var skummel, men man tenker jo litt på det når en ulv dukker opp i et nabolag med mange barn.

Vedahl syns opplevelsen var spennende.

– Man forventer jo ikke å se en ulv! Det var veldig spesielt.