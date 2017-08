Frp-topp vil ha innvandringsstopp

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg fra Frp vil innføre en innvandringspause på 10 år for hele Østfold, skriver Moss Avis. Han viser blant annet til at i Moss er under 50 prosent av dem som har gjennomført introduksjonsprogrammet er i jobb etter ett år.