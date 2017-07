En kvinne lettere skadet

To personer er involvert i en voldshendelse på en adresse i Mysen. – Det har vært en kniv involvert. En kvinne er lettere skadet. Gjerningspersonen er pågrepet og situasjonen er under kontroll. Nå jobber vi med å skaffe oss et totalbilde av hendelsen, opplyser operasjonsleder i Øst politidistrikt, avdeling Follo, Magnar Tinjar til NRK.