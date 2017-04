Uklart om ampullene er farlige for mennesker

De siste dagene har Naturvernforbundet og politiet, på både norsk og svensk side, gått ut og advart folk som ferdes langs strandsonen ved Oslofjorden om å være oppmerksomme om de skulle komme over små ampuller.

Ampullene var blant annet blitt funnet på både Koster, på Nesodden og i Horten.

Bjørn Gudevold i Naturvernforbundet sa onsdag til NRK at de mistenkte at ampullene stammer fra andre verdenskrig og inneholder kaliumcyanid, eller blåsyre.

– Det kan være livsfarlig om det fortsatt er aktivt, fortalte han.

Svenskene: – Ingen grunn til bekymring

Nå har Länsstyrelsen i Västra Götaland vært i kontakt med det svenske forsvarets forskningsinstitutt som forteller at ampullene ikke inneholder farlige stoffer.

Ampullene stammer riktignok fra andre verdenskrig, men de ble brukt til å påvise om det fantes farlige stoffer i luften.

– Så det er ingen grunn til bekymring hvis man finner en slik ampull, men den kan inneholde små mengder kvikksølv noe som betyr at den må behandles som spesialavfall, skriver Länsstyrelsen på sine Facebook-sider.

I Strömstad kommune er man nå forundret over at man først gikk hardt ut og sa at ampullene var farlige.

– Det er uheldig at man drar på ut fra et verst mulig-scenario uten å være helt sikre på hva ampullen faktisk inneholdt. Jeg synes man skal gå ut med hva man faktisk vet. Det er viktig å holde seg til fakta, sier sikkerhetsansvarlig i kommunen, Carin Oleryd til Sveriges Radio.

Norsk politi: – Skadelige for mennesker

Men her i Norge ber politiet fremdeles folk om å være forsiktige hvis de finner lignende ampuller.

– Vi forholder oss til meldingene vi har fått fra Politidirektoratet. Der presiseres det at det ikke er snakk om giftampuller, men at innholdet er kjemiske stoffer som kan være skadelige for mennesker, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt.

Politiet ber folk om å ta kontakt med dem hvis de gjør funn av ampullene. Noen ampuller kan nemlig være farlige, men det er vanskelig å skille de ulike fra hverandre.

– Vi sikrer dem i lukkede beholdere og sender dem videre til bombegruppa i Oslo som tar hånd om dem videre, sier Sandberg.

Johnny Lian er leder for bombegruppa i Oslo. Han sier til NRK at de ikke vil utsette noen for unødvendig risiko.

– Derfor er det best at profesjonelle tar hånd om disse ampullene. Vi henstiller publikum som finner slike ampuller til å ta kontakt med politiet lokalt, sier Johnny Lian, leder for bombegruppa i Oslo, til NRK.