Fant cannabisplantasje i Sverige

Svenske politi har bedt norske kolleger om hjelp, etter at det nylig ble avslørt en svært stor cannabisplantasje i Bengtsfors, tre mil øst for Kornsjø. Etterforskningen så langt tyder på at en mann, som er anholdt, har tjent penger på dyrkingen, og etterforskerne har bedt om hjelp fra norsk politi for å utrede dette. Det melder Sveriges Radio Väst. Cannabisplantasjen er en av de største som er avslørt i Sverige.