Tvil om etterlønn for rådmann

Etterlønnen på 1,8 millioner kroner kan glippe for rådmann i Spydeberg Heidi Vildskog, skriver Smaalenenes Avis. Ifølge kontrakten hennes har hun krav på 18 måneders etterlønn, men et av vilkårene er at hun fortsetter i jobben frem til ny rådmann har tiltrådt. Dette vilkåret er ikke innfridd, sier ordfører Petter Schou til avisen.