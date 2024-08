Søndag skulle tvillingene Mina og Mille Hjalmarsen fylt 18 år. Søstrene rømte fra en barnevernsinstitusjon i januar i fjor, og døde senere av en overdose. De ble bare 16 år gamle.

For å markere dagen, har moren Kirsti Skogsholm arrangert en stor minnekonsert. Rundt 4000 tilskuere møtte opp for å minnes tvillingene.

– Det er en vond merkedag. Men det å gjøre dette nå med folkehavet av mennesker, det er rørende, sier Skogsholm.

Artist og poet Trygve Skaug betyr mye for moren til tvillingene Kirsti Skogsholm. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Artisten og poeten Trygve Skaug åpnet konserten i Askim. På scenen skal også artistene El Papi, Erika Norwich, Lavrans og Plumbo gi sin hyllest.

For vennegjengen til Mina og Mille er det en spesiell dag. Det er vanskelig å ta innover seg at venninne er borte, forklarer Vilde Gundersen Lysjø.

– Det føles ikke virkelig. Men det er koselig at de får en så fin 18-årsdag når de ikke får vært her selv, sier Gundersen Lysjø.

Åpen om rus og psykisk helse

Dagen er krevende for mor Kirsti Skogsholm, men for henne er det verdt det å arrangere konsert.

Hun er opptatt av å snakke om psykisk helse og hvordan man kan forebygge rus blant unge. Det er et viktig tema på minnekonserten.

– Vi skal snakke om alt jeg savnet veldig da mine jenter ble dårlig.

Kirsti Skogsholm, moren til tvillingene Mina og Mille Hjalmarsen, ønsket tilskuerne velkommen. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Skogsholm ser på konserten som startskuddet for stiftelsen hun har startet.

– Vi vil fortsette å jobbe spesielt med pårørende og ikke minst klare å påvirke, så vi får noen endringer i systemet.

Knusende tilsynsrapport

Tvillingsøstrene ble kasteballer i systemet. De var innom tolv ulike institusjoner før de ble funnet døde, etter å ha rømt fra barneverns­institusjonen Fossumkollektivet.

Tvillingene Mina og Mille Hjalmarsen ble 16 år. Foto: Privat

I februar la Statsforvalteren i Vestland frem en knusende tilsynsrapport om behandlingen søstrene fikk før de døde.

Hverken Indre Østfold kommune eller Sykehuset Østfold klarte å gi Mina og Mille hjelpen de hadde behov for, var konklusjonen.

Undersøkelsene avdekket mangler i felles faglig forståelse, samarbeid og koordineringen av oppfølgingen av tvillingjentene.

Etterforsker fortsatt

Øst politidistrikt undersøker fortsatt om det skjedde noe straffbart da Mina og Mille døde.

De regner med å ferdigstille etterforskningen i løpet av høsten, skriver politiadvokat Benedicte Granrud i en e-post til NRK.

Politiets krimteknikere ved leiligheten i Spydeberg der Mina og Mille ble funnet døde i januar i fjor. Foto: Freddie Larsen

To menn har status som siktet etter tvillingenes dødsfall. En av dem er siktet for uaktsomt drap, og for å ha hensatt jentene i en hjelpeløs tilstand. Den andre siktet for å ha hensatt Mina og Mille i en hjelpeløs tilstand.

Ingen av dem erkjenner straffskyld.

Spesialenheten for politisaker er heller ikke ferdig med sin etterforskning. De undersøker om Øst politidistrikt brøt loven da de ikke sporet telefonene til Mina og Mille, til tross for at institusjonen de bodde på ba om det.