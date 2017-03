Kort tid etter at Sparta tapte 1–2 for Storhamar i det som ble den lengste ishockeykampen i verden, satte sarpingene seg på bussen hjemover.

Den var ikke fremme før i 6-tiden i morges og da gikk svenske Daniel Öhrn gikk rett i senga.

– Jeg hoppet ikke akkurat ut av senga da jeg våknet, sier han.

Var det bitter stemning i bussen på vei hjem?

– Alle sov, alle var slitne. Det var helt stille rett etter kampen, sier Öhrn som delte denne statusen på Twitter i natt.

Vekket av syngende toåring

Også backen Christopher Henriksen fikk merke nattens kamp godt mandag morgen.

KRAMPER: Christopher Henriksen hadde fremdeles kramper i låret da han møtte NRK mandag formiddag. Foto: Tor René Stryger/NRK

– Det er tyngre i dag enn vanlig. Det ble en lang natt med lite søvn før jeg måtte videre på jobb, sier 31-åringen fra Oslo.

For Henriksen ble det kun en snau time på øyet i bussen før morgenen slo inn for fullt – med en syngende toåring.

– Jeg fikk slappet av en halvtime på sofaen før jeg ble avbrutt og måtte levere sønnene mine i barnehagen. Så var det rett videre på jobb, sier backen.

Klarte ikke å bli irritert

Snaut 10 timer etter at sluttsignalet gikk i Hamar hadde Sparta-spilleren fått rekordkampen litt på avstand.

At det endte med tap til slutt, etter 217 minutter og 14 sekunders spilletid, gikk ifølge Henriksen ikke ordentlig inn på spillerne umiddelbart.

– Vi var så slitne at vi ikke klarte å bli irriterte. Jeg tror ikke vi hadde klart å glede oss over en seier heller. Men i ettertid er det klart at det er surt å tape, både fordi det ble en historisk kamp og fordi det var en viktig kamp i kvartfinaleserien, sier han.

Når skal dere nyte at dere har kommet i historiebøkene?

– Det får bli den dagen vi legger opp og skryter over en øl. Det er klart det er spesielt, men jeg tror det er noe man tenker på først i ettertid. Vi ble historiske på Winter Classic også, så det er en historisk sesong for oss, men det hjelper ikke hvis vi ryker i kvartfinalen.

– Det blir «lugnt»

Mandag var det duket for en lett sykleøkt, et fellesmåltid og full nullstilling og avslapping.

SLITEN: En tydelig sliten Daniel Öhrn sørget for å få i seg en skikkelig frokost mandag formiddag. Foto: Bengt-Eigil Ruud/NRK

Tirsdag 19.00 er det klart for sjette kamp i kvartfinalene - en kamp Sparta må vinne for fortsatt å være med i kampen om semifinaleplass.

– Nå skal jeg bare slappe av og få i meg litt mat, så kommer det til å være «lugnt» i morgen. Men jeg har en lukus som Christopher ikke har, nemlig at jeg kan sove istedenfor å jobbe, smiler Öhrn.

Gleder du deg til å ta på deg skøytene?

– Akkurat nå sitter jeg ganske godt i sofaen, men i morgen blir jeg sugen igjen. Sluttspillet er den morsomste delen av sesongen.