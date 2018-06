– Jeg har bodd her i 28 år, og dette er det verste året jeg har opplevd med tanke på tuneflua, sier Lise Brogård, assisterende styrer i Svinndal barnehage.

EKSPLOSJON: Denne haugen med tunefluer samlet seg i Lise Brogårds vindu i løpet av et døgn. Støvsugeren måtte frem for å bli kvitt insektene. Foto: Lise Brogård/Privat

Utenfor er lufta tettpakket av flyvende insekter. Tuneflua, en type knott, har rett og slett invadert bygda i Våler i Østfold.

– Ungene må holdes mer inne. Noen blir spist helt opp, og de som er verst angrepet, holdes hjemme fra barnehagen, sier Brogård.

Den blodsugne knotten stikker ikke på samme måte som myggen, men skjærer isteden et sår i huden og tilsetter et blodfortynnende middel. Såret blør derfor lenge.

– I helgen var det som om det eksploderte hjemme. I gangvinduet lå det en haug med fluer som jeg måtte støvsuge opp, sier barnehage-styreren.

Det var Moss Avis som først skrev om barnehagen i Svinndal.

SØKER TILFLUKT INNE: Lise Brogård er assisterende styrer i Svinndal barnehage. Hun og barnehagebarna søker tilflukt innendørs for å slippe tunefluebitt. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

Noen steinkast bortenfor barnehagen ligger barneskolen i bygda. Selv om det er storefri, er det få elever i skolegården.

– Vi lar ungene være inne i friminuttene, og vi har færre gymtimer utendørs. I går skulle vi ha skoleavslutning ute, men da måtte vi trekke inn, forteller rektor Lasse Edelsteen.

VET RÅD: Emily (9) er elev ved Svinndal skole. Hun smører seg med en hjemmelaget blanding for å slippe å bli bitt. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

En av elevene har lansert sin egen medisin for å unngå de irriterende småkrypene.

– Jeg har lagd en blanding av sitrongressolje og rapsolje som jeg smører meg med. Det funker for meg, forteller ni år gamle Emily fornøyd.

– Som en eksplosjon

Den forhatte blodsugende knotten finnes over hele Skandinavia. Et av hovedområdene for insektslarvene er i mudderet langs Ågårdselva, et sideløp til Glomma i Sarpsborg. I Svinndal er de godt kjent med tuneflua.

– Enkelte år er verre enn andre. I år det ille, sier rektor Edelsteen.

LANG ERFARING: Rektor ved Svinndal skole, Lasse Edelsteen, forteller at de som bor i Svinndal har lang erfaring i å leve med tuneflua. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

Millionbeløp har tidligere blitt brukt i kampen mot den forhatte tuneflua. Pengene har gått til både forskning og tiltak for å hindre masseforekomster av de små blodsugerne.

Lever i to til tre uker

På Facebook har flere veterinærkontorer advart hundeeiere mot blodsugeren.

– Vi anbefaler eiere å unngå at hunden ligger i gresset den neste tiden, skriver Sarpsborg Smådyrklinikk.

Tuneflua stikker ikke som myggen. Den skjærer isteden et sår i huden og tilsetter et blodfortynnende middel. Foto: Universitetet i Oslo

Svinndalingene regner med at den irriterende knotten er borte igjen om tre uker. Men enn så lenge kan de følge disse rådene:

– Ikke klø! Smør på lindrende salve. Men først og fremst bør man hindre seg selv og andre i å bli bitt. Det betyr å dekke seg til, råder seniorforsker Åge Brabrand ved Naturhistorisk Museum.